Цифра дня: Сколько денег потеряет Почта России из-за снижения количества покупок в интернете?

Глава Акционерного общества «Почта России» Максим Акимов рассказал, сколько денег потеряет оператор почтовой сети из-за снижения количества покупок в интернете.

Падение выручки в этом году может составить от 18 до 30 млрд рублей. Связано это с сокращением доставки товаров дистанционной торговли. При этом, как сообщил Акимов, по трансграничной торговле Почта России доставляет по стране миллион посылок в день.

Представитель почтового оператора также отметил, что все сейчас ожидают падение спроса в электронной коммерции. Акимов считает, что сектору интернет-торговли во время пандемии необходима поддержка. «Мы очень нуждаемся в плотном диалоге с государством», — заявил глава Почты России.

Напомним, в России сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 171 тысяча человек.