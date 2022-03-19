Цифра дня: Сколько денег потеряла России из-за блокировки сайтов и соцсетей?

Независимая исследовательская фирма Top10VPN.com выяснила, сколько денег потеряла Россия c января 2022 года из-за блокировки сайтов и соцсетей

Аналитики называют показатель в $861 млн. В целом, в 2022 году Россия стала своеобразным лидером рейтинга стран, которые теряют деньги из-за блокировок. На втором месте стоит Казахстан, который упустил $429,5 млн. Стоит отметить, что помимо блокировок исследователи учитывают и технические сбои.

Стоимость каждого отключения рассчитывается по методу Брукингского института. Он учитывает потерю производительности сайтов и порталов, снижение экономической активности отключенных пользователей, отток рекламных инвестиций, уменьшение доверия клиентов и др.

Исследователи также отметили, что на фоне блокировок в России растёт популярность VPN-сервисов.