Цифра дня: Сколько денег потеряли интернет-провайдеры в России из-за бесплатных сайтов?

В начале 2020 года Владимир Путин предложил запустить в стране проект «Доступный интернет», по которому россиян можно обеспечить бесплатным доступом к социально значимым ресурсам. Этот эксперимент начали в апреле и решили продлить до конца года. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подсчитала, сколько денег уже потеряли интернет-провайдеры в России из-за бесплатных сайтов.

За три месяца эксперимента провайдеры домашнего интернета недополучили 190–220 млн рублей выручки. Каждый участник проекта дополнительно потратил от 30 млн до 100 млн рублей на приобретение и установку оборудования, а также от пяти млн до 20 млн рублей — на сервисное обслуживание и техподдержку.

В РСПП отметили, что в списке социально значимых сайтов более чем 80% ресурсов используют потоковое видео с зарубежных ресурсов. То есть российские операторы связи оказались спонсорами зарубежных производителей контента, говорят эксперты.

При этом пользователей бесплатного интернета пока не так уж много: за первые два месяца им воспользовались 500 тысяч абонентов.