Цифра дня: Сколько денег потратила Huawei на запас компонентов на время санкций США?

Источники рассказали, сколько денег потратила на запас компонентов на время санкций китайская компания Huawei, которая с прошлого года находится в «чёрном списке» министерства торговли США.

Сообщается, что запаса, который стоил более $23 млрд, хватит как минимум на 18 месяцев, а в случае необходимости его можно будет растянуть ещё на полгода. Отраслевые источники говорят, что Huawei начала запасаться ещё в конце 2018 года. В то время компания была лишь удивлена обвинениям, которые выдвигались против неё. Время же показало, что подготовка была не напрасной.

Особенно из-за санкций страдает серверная и сетевая инфраструктура компании. Поэтому большая часть накопленных чипов — это серверные процессоры Intel и AMD, а также матрицы FPGA. К сожалению, часть этих запасов уже устарела.

Стоит отметить, что Huawei также сосредоточилась на разработке собственного аппаратного обеспечения.