Цифра дня: Сколько денег потратили россияне на покупки в интернете с начала 2019 года?

За первое полугодие 2019 российский онлайн-рынок заметно подрос. С начала года россияне успели сделать в интернете 191 миллион заказов на сумму 725 миллиардов рублей.

Об этом сообщает аналитическая компания Data Insight. По их данным, большая часть заказов принадлежит интернет-магазину Wildberries — более 61 миллиона. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сама компания связывает увеличение с расширением ассортимента, сети пунктов выдачи заказов и снижением комиссии для поставщиков.

Другой популярный среди россиян магазин – Ozon. За полгода он получил около 11,5 миллиона заказов (на 85% больше, чем в прошлом году).

Прослеживается интересная закономерность: число заказов в интернет-магазинах увеличилось, а вот средний чек уменьшился на 14% — до 3790 рублей.