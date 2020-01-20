Цифра дня: Сколько денег потратит Роскосмос на запуск спутников для глобального интернета?

Роскосмос подсчитал, что для развёртывания орбитальной группировки «Сфера» к 2030 году ему понадобится 148 запусков ракет. Стоимость мероприятий оценивается более чем в 300 млрд рублей. Проект «Сфера», призванный конкурировать с британским OneWeb и американским Starlink, должен обеспечить россиян спутниковым интернетом.

Орбитальная группировка «Сфера» будет состоять из 638 спутников. Об этом говорится в предварительной программе запусков Роскосмоса. Из всех этих аппаратов 334 будут спутниками связи, 55 — спутниками навигации и 249 — приборами для дистанционной съёмки Земли.

До 2030 года для вывода на орбиту такого количества аппаратов понадобится запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 лёгких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжёлых ракеты «Ангара-А5». Ракеты будут якобы изготавливаться не за средства бюджета Федеральной целевой программы «Сфера». Но кто их оплатит, неизвестно. На изготовление носителей потребуется 324,72 млрд рублей.