Ferra

Цифра дня: Сколько денег потратит Роскосмос на запуск спутников для глобального интернета?

325
млрд рублей понадобится Роскосмосу для запуска ракет со спутниками для глобального интернета

Роскосмос подсчитал, что для развёртывания орбитальной группировки «Сфера» к 2030 году ему понадобится 148 запусков ракет. Стоимость мероприятий оценивается более чем в 300 млрд рублей. Проект «Сфера», призванный конкурировать с британским OneWeb и американским Starlink, должен обеспечить россиян спутниковым интернетом.

Орбитальная группировка «Сфера» будет состоять из 638 спутников. Об этом говорится в предварительной программе запусков Роскосмоса. Из всех этих аппаратов 334 будут спутниками связи, 55 — спутниками навигации и 249 — приборами для дистанционной съёмки Земли.

До 2030 года для вывода на орбиту такого количества аппаратов понадобится запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 лёгких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжёлых ракеты «Ангара-А5». Ракеты будут якобы изготавливаться не за средства бюджета Федеральной целевой программы «Сфера». Но кто их оплатит, неизвестно. На изготовление носителей потребуется 324,72 млрд рублей.