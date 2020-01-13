Цифра дня: Сколько денег потратит Россия на создание корабля для полётов к Луне?

Стало известно, что Роскосмос намерен в 2021 году выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля «Орёл». Он предназначен для полётов к Международной космической станции (МКС) и Луне.

Производством корабля занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». В течение двух ближайших лет ей нужно построить два «Орла». Один из них станет полноразмерным макетом. Его будут испытывать при пусках тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжёлых «Енисей» в 2028. Другой корабль станет уже полноценным аппаратом для экспериментальных и серийных полётов. В 2021 году Роскосмос закажет именно создание второго лётного изделия.

Стоит отметить, что разработка первого «Орла» идёт уже десять лет. В конце прошлого года «Энергия» запросила у Роскосмоса ещё 18 млрд рублей для корабля.

Высадка российских космонавтов на поверхность Луны запланирована на 2030 год.