Цифра дня: Сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники?

Издание «Коммерсант» сообщило, сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники DNS. Всё дело в «налоге на болванки».

Сообщается, что Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым, предъявил к DNS претензий на рекордную сумму 242 млн рублей. Суды состоятся 28 и 29 апреля. При этом, как отмечают эксперты, суды обычно поддерживают РСП.

Речь идёт о так называемом «налоге на болванки». Согласно требованию, производители и импортеры электроники должны переводить 1% от стоимости товара в пользу авторов музыкальных произведений. При этом, сбор касается не непосредственно болванок, а гаджетов, которые могут транслировать музыку.

Ранее РСП уже подавал иски против других производителей электроники — Hewlett-Packard, Dell, дочернего предприятия Panasonic в России.