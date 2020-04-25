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Цифра дня: Сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники?

242
млн рублей требуют от DNS российские правообладатели

Издание «Коммерсант» сообщило, сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники DNS. Всё дело в «налоге на болванки».

Сообщается, что Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым, предъявил к DNS претензий на рекордную сумму 242 млн рублей. Суды состоятся 28 и 29 апреля. При этом, как отмечают эксперты, суды обычно поддерживают РСП.

Речь идёт о так называемом «налоге на болванки». Согласно требованию, производители и импортеры электроники должны переводить 1% от стоимости товара в пользу авторов музыкальных произведений. При этом, сбор касается не непосредственно болванок, а гаджетов, которые могут транслировать музыку.

Ранее РСП уже подавал иски против других производителей электроники — Hewlett-Packard, Dell, дочернего предприятия Panasonic в России.

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