Цифра дня: Сколько денег России принёс «налог на болванки»?

РБК выяснил, сколько денег получил Российский союз правообладателей из-за «налога на болванки». Как оказалось, прошлый пандемийный год стал рекордным по части этих сборов.

Всего в 2020 году было собрано 6,1 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году эта сумма составляла 4,6 млрд рублей. Сами владельцы авторских и смежных прав получили 4 млрд рублей из этих денег в прошлом году.

«Налог на болванки» — это сбор в размере 1% за производство и импорт в Россию оборудования, которое воспроизводит музыкальные произведения и записывает аудио. Это диктофоны, магнитофоны, кассетные проигрыватели, телефоны, ноутбуки, телевизоры, электронные часы, компьютеры.

Российский союз правообладателей распределяет собранное вознаграждение так: 40% — авторам фонограмм и аудиовизуальных произведений, 30% — исполнителям и 30% — изготовителям.