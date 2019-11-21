Цифра дня: Сколько денег Россия получит от «налога на Google»?

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России заявил, что страна получит значительные средства в казну от налога, который иностранные технологические компании платят за предоставление электронных услуг.

По подсчётам ФНС, поступления в бюджет от так называемого налога на Google составят почти 82 млрд рублей за три года.

«Хотел бы два слова сказать о таком важном налоге, его еще прозвали "налог на Google". На самом деле, это налог на электронные услуги, которые оказывают нам в том числе иностранные производители программного обеспечения в РФ», — сообщил руководитель службы.

По данным ФНС, 70% поступлений в бюджет приходится на Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com, Amadeus, Bloomberg и другие.