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Цифра дня: Сколько денег Россия получит от «налога на Google»?

82
млрд рублей получит Россия от «налога на Google» за три года

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России заявил, что страна получит значительные средства в казну от налога, который иностранные технологические компании платят за предоставление электронных услуг.

По подсчётам ФНС, поступления в бюджет от так называемого налога на Google составят почти 82 млрд рублей за три года.

«Хотел бы два слова сказать о таком важном налоге, его еще прозвали "налог на Google". На самом деле, это налог на электронные услуги, которые оказывают нам в том числе иностранные производители программного обеспечения в РФ», — сообщил руководитель службы.

По данным ФНС, 70% поступлений в бюджет приходится на Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com, Amadeus, Bloomberg и другие.