Цифра дня: Сколько денег Россия потратит на отечественную электронику?

Журналистам стало известно, что российские власти намерены потратить 350 млрд рублей на отечественную радиоэлектронную промышленность за три ближайших года. Ещё столько же Минпромторг хочет привлечь в виде рыночных инвестиций.

О планах сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. Власти хотят сформировать устойчивый и достаточный спрос на продукцию отечественных производителей электроники. Также нужно способствовать появлению новых рыночных ниш через создание новых цифровых сервисов и услуг.

Поэтому заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать предложения по цифровым сервисам и услугам. В Минцифры, кстати, рассказали, что российский бизнес может рассчитывать на льготные кредиты под 1-5% годовых на внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов и софта.