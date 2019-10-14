Цифра дня: Сколько денег Россия потратит на роботов и искусственный интеллект?

Минкомсвязь опубликовала «дорожные карты» по национальной программе «Цифровая экономика». Оказалось, что на развитие технологий виртуальной реальности, искусственного интеллекта и роботов России придётся потратить 1,118 трлн рублей.

Всего «дорожных карт» разработано семь. Первая описывает развитие «технологии виртуальной реальности» в России. На это потребуется 66,295 млрд рублей, из которых 28,255 млрд — бюджетные. На «Нейротехнологии и искусственный интеллект» понадобится 391,7 млрд рублей (56,8 млрд — из бюджета), на «Квантовые технологии» — 51,13 млрд рублей (41,099 млрд — из бюджета), на «Новые производственные технологии» — 145,343 млрд рублей (68,935 млрд — из бюджета), на «Компоненты робототехники и сенсорику» — 137,65 млрд рублей (28,825 млрд — из бюджета), на «Системы распределённого реестра» — 82,07 млрд рублей (23,1 млрд — из бюджета) и на «Технологии беспроводной связи» — 244,16 млрд рублей (36 млрд — из бюджета).

Это план периодом до 2024 года. «Дорожные карты» вступят в силу после рассмотрения президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам всех изменений в нацпрограмме.