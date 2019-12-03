Цифра дня: Сколько денег россиянам экономят семейные тарифы на связь?

Ресурс Content Review проанализировал тарифы на связь пяти федеральных операторов во всех регионах России. Специалисты узнали, выгодно ли использовать семейные и конвергентные тарифы, в которые входят сразу несколько услуг за одну абонентскую плату.

Результаты исследования показали, что такие тарифы позволяют экономить до 47% семейных затрат на связь. Проводя расчёты, исходили из того, что средняя семья в России включает в себя трёх человек, а набор услуг состоит из домашнего интернета, платного ТВ, мобильной связи.

Content Review рассматривал минимальные тарифы операторов «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и ТТК. Экономия для абонентов при использовании конвергентных и семейных тарифов по сравнению с оплатой каждой услуги в отдельности получилась в среднем по всем регионам такой: