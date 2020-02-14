Цифра дня: Сколько денег россияне потратили на приложения для знакомств?

Исследовательская компания App Annie рассказала, сколько денег россияне потратили на приложения для знакомств в прошлом году. Кроме того, стало известно самое популярное у жителей страны приложение.

По данным компании, пользователи из России в 2019 году потратили $19 млн в приложениях для знакомств из десятки самых популярных. Первое место в этом рейтинге занял Tinder. Любовь к нему с россиянами разделили жители Франции, Германии и Великобритании. На втором месте по популярности в России оказался Badoo, на третьем — Mamba Dating.

Что весьма логично, больше всего денег россияне потратили на платные функции в Tinder. На втором месте по тратам расположился Bumble, на третьем — Azar.