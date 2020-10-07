Цифра дня: Сколько денег россияне тратят на фильмы в интернете?

Агентство TelecomDaily провело опрос среди российских пользователей онлайн-кинотеатров и узнало, сколько денег россияне тратят на фильмы в интернете, и какие сервисы предпочитают.

Авторы исследования собрали ответы у 1720 респондентов во второй половине сентября. 63% опрошенных рассказали, что пользуются бесплатными сервисами, чтобы смотреть фильмы. 39% сообщили, что оформляют подписку, ещё 28% периодически покупают фильмы или сериалы.

26% опрошенных заявили, что тратят не менее 100 рублей в месяц на сервисы, 27% — от 100 до 250 рублей. То есть более половины пользователей укладываются в сумму до 250 рублей. Ещё 25% платят от 250 до 399 рублей, а оставшиеся 23% респондентов — более 499 рублей. Средний размер ежемесячных расходов (включая подписку и оплату за единицу контента) составляет около 285 рублей.

Большая часть респондентов отдали предпочтение сервису Ivi (57%). Затем идут «Кинопоиск» (44%), Okko (38%), Megogo (26%), Netflix (19%).