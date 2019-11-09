Цифра дня: Сколько денег выделят в России на компьютеризацию школ?

Российское правительство одобрило распределение трёх млрд рублей 13 регионам страны для компьютеризации общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров. К концу 2019 года в 1700 школах, гимназиях и лицеях будет улучшена телекоммуникационная инфраструктура. В частности, деньги будут направлены на модернизацию существующих структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей. Кроме того, школы смогут улучшить системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также источники бесперебойного питания.

Напомним, недавно министерство просвещения России представило проект постановления правительства по внедрению в российских школах и колледжах обучения при помощи компьютерных игр. Различные виртуальные симуляторы, тренажёры и лаборатории будут использоваться на уроках математики, информатики и других.