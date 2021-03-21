Цифра дня: Сколько денег вынуждена выплатить Apple за нарушение патента?

Федеральный суд присяжных в США обязал Apple выплатить Personalized Media Communications LLC (PMC) деньги за нарушение патента. Эксперты, впрочем, говорят, что последняя компания — патентный тролль.

Apple обвинили в нарушении патента, связанного с управлением цифровыми правами (DRM). Как пишут СМИ, PMC получает доход лишь от судебных разбирательств по патентам. Эта компания подала в суд на Apple ещё в 2015 году. Тогда компанию из Купертино обвинили в нарушении семи патентов по сервису iTunes. Apple однако смогла защититься.

На этот раз суд встал на сторону PMC. Apple же решила обжаловать решение присяжных, настаивая на том, что эта компания лишь наносит вред потребителям.