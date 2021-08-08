Цифра дня: Сколько денег заработают на технологии 5G в 2021 году?

Исследователи из компании Gartner дали свой прогноз для мировой 5G-инфраструктуры в 2021 году. Они считают, что выручка от использования технологии вырастет на 39% по сравнению с 2020 годом.

Таким образом, ожидаются цифры в $19,1 млрд по сравнению с прошлогодними $13,7 млрд. Старший аналитик Gartner считает, что пандемия COVID-19 резко увеличила спрос сверхбыстрое подключение к интернету для потокового видео, онлайн-игр и приложений для социальных сетей.

Исследователи Gartner также обнаружили, что на 5G пришлось 39% от общей выручки беспроводной инфраструктуры в 2021 году.

По прогнозам Gartner, к 2024 году 60% операторов связи будут предоставлять услуги 5G. Насколько актуален этот прогноз для России, сказать сложно, учитывая трудности с внедрением 5G в стране.