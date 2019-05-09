Цифра дня: Сколько единиц боевой техники участвовали в Параде Победы?

Сегодня в Москве прошёл Парад Победы. В нём участвовали 130 единиц боевой техники и 13,6 тысяч военных.

Воздушную часть парада, однако, пришлось отменить из-за плохих погодных условий. Сообщается, что в небо планировалось запустить 74 самолёта и вертолёта. Среди них должны были выступить истребители МиГ-29, Су-35С и штурмовики Су-25.

Наземная же часть парада состоялась, как и было запланировано. Механизированную колонну, по традиции, возглавил исторический танк Т-34. Его сопровождали танки Т-14 «Армата», новые боевые машины пехоты «Курганец» и БМП-3, бронемашины «Тайфун-К» и бронеавтомобили «Тигр». Ракетные войска показали пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс», а также комплекс «Искандер-М».

Парад Победы начался в 10:00.