Цифра дня: Сколько электромобилей поставила компания Илона Маска в 2020 году?

Компания Tesla, которую основал Илон Маск, сообщила, что поставила рекордное количество электромобилей в 2020 году — 499 550. Совсем чуть-чуть компании не хватило, чтобы закрыть цель CEO в 500 000 электрокаров.

Tesla выполнила 99,91% от плана. Впрочем, компания говорит, что при окончательном подсчёте, результаты которого станут известны в конце января, цифра может измениться. Не исключено, что недостающие 450 электрокаров найдутся.

The Verge пишет, что даже без корректировки Tesla всё равно поставила в два раза больше машин, чем другие ведущие производители электрокаров. Илон Маск сильно способствовал тому, чтобы достичь рекордных показателей. Недавно он попросил работников делать всё, что в их силах, ради достижения цели.