Цифра дня: Сколько ещё денег потратит Россия на систему распознавания лиц?

Мэрия Москвы объявила тендер на поставку оборудования «обработки видеоданных» на транспорте за 1,9 млрд рублей. Так власти смогут распознавать лица пассажиров и водителей, а также их «подозрительное поведение».

Об этом пишет «Коммерсант». По сведениям издания, мэрия Москвы ищет исполнителя заказа на поставку 454 мощных серверов и хранилища данных из 192 дисков общей ёмкостью почти 1,5 петабайта. Стоимость контракта составляет 1,91 млрд рублей.

Власти уже не в первый раз закупают такое оборудование. В ноябре 2019 года они заказали 258 серверов и систему хранения данных ёмкостью около 9 петабайт для городской «системы видеоаналитики» за 1,2 млрд рублей.

Эксперты считают, что покупка такого количества мощных серверов позволит решать задачи по анализу «больших объёмов видеотрафика». Так власти смогут отслеживать подозрительных лиц, ДТП и состояние дорожного полотна.