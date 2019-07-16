Цифра дня: Сколько ещё камер в Москве начнут распознавать лица жителей?

Издание The Bell сообщило, что в 2019 году московские власти намереваются провести конкурс, в ходе которого выберут подрядчика для расширения системы камер с распознаванием лиц в столице. Данной технологией чиновники хотят оснастить 105 тысяч городских камер наблюдения. Если это произойдёт, то московская сеть станет самой крупной в мире с функцией распознавания.

Подобная видеосеть есть только в Китае. Всего же в Москве более 170 тысяч камер видеонаблюдения. Они установлены во дворах, подъездах и местах массового скопления людей. К этим камерам имеет доступ и полиция, и другие правоохранительные органы. Правительство Москвы использует систему даже для того, чтобы контролировать рекламные поверхности.

Пока технология распознавания лиц установлена на 1500 видеопотоках. Журналисты подсчитали, что на расширение понадобится 2,7 миллиарда рублей. Есть три основных претендента на получение заказа: компания NTechLab, часть которой принадлежит дочке Ростеха, «Центр речевых технологий» (наполовину собственность Сбербанка) и VisionLabs (на четверть собственность Сбербанка).