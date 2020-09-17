Цифра дня: Сколько европейцев готовы стать киборгами?

Компания «Лаборатория Касперского» провела опрос среди жителей ведущих стран Западной Европы и выяснила, сколько из них были бы не против изменить своё тело так, чтобы стать киборгами.

Исследователи опросили 14 500 человек из 16 стран, в том числе из Британии, Германии, Франции, Италии и Испании. Опрос показал, что 63% респондентов согласились бы внедрить в своё тело какие-либо механизмы или электронные компоненты, которые позволили бы ему стать лучше и более здоровым. Особенно поддерживают киборгизацию люди из Португалии и Испании.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что расширение тела электроникой уже тестируется некоторыми людьми. Человечеству следует продумать правила, по которым можно будет проводить киборгизацию с минимальными рисками для здоровья.