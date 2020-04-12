Цифра дня: Сколько фейков о коронавирусе удалили из крупнейшей соцсети России за месяц?

Пресс-служба «ВКонтакте» рассказала журналистам, сколько фейков о коронавирусе удалили из крупнейшей соцсети России за месяц.

Издание «Известия» пишет, что команда социальной сети обнаружила и удалила более 800 тысяч однотипных записей о вирусе. Эти посты распространялись в сообществах, а также с помощью спам-рассылок.

В пресс-службе рассказали, что «ВКонтакте» постоянно ведёт мониторинг опасного контента, а также блокирует пользователей и ботов, устраивающих массовые рассылки. Соцсеть утверждает, что оперативно ограничивает доступ к записям, вводящим в заблуждение.

Напомним, в России введена административная и уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусной инфекции COVID-19. Размер административного штрафа может составить от 30 до 100 тысяч рублей. Уголовное наказание предусматривает штраф от 300 тысяч до двух млн рублей или лишение свободы на срок до трёх или пяти лет.

По отчёту за 2019, «ВКонтакте» является самой популярной социальной сетью в России.