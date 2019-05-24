Цифра дня: Сколько фейковых страниц удалил Facebook за полгода?

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook сообщила, что за период с октября 2018 по март 2019 года удалила в совокупности 3,39 миллиардов фейковых аккаунтов.

Фейковыми Facebook называет те аккаунты, которые распространяют недостоверную информацию или спам. Соцсеть сообщила, что примерно 5% от всех зарегистрированных учётных записей являются поддельными.

Так с октября по декабрь компания удалила 1,2 миллиарда страниц, а с января по март — 2,19 миллиардов. При этом соцсеть успела нейтрализовать 95% этих фейковых аккаунтов ещё до того, как на них успел кто-то пожаловаться.

Как сообщает Facebook, число поддельных учётных записей в последнее время начало расти из-за автоматизированных атак злоумышленников, которые пытаются создать большое количество страниц одновременно.