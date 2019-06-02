Цифра дня: Сколько «групп смерти» заблокировал Роскомнадзор с 2017 года?

Роскомнадзор рассказал, сколько так называемых групп смерти и страниц с призывами к самоубийству заблокировал в соцсетях за последние два года.

Более 31 тысячи страниц. Представители Роскомнадзора охарактеризовали их содержимое как «суицидальный контент». Часть из них была похожа на группы с игрой «Синий кит».

Пресс-служба ведомства также отметила, что оно наладило взаимодействие с администрациями российских и зарубежных социальных сетей. Теперь «суицидальный контент» оперативно ликвидируется на основании внутренних правил площадок.

Мониторинг социальных сетей, по заверениям Роскомнадзора, осуществляется в постоянном режиме. Только одна рабочая группы по пресечению распространения информации о самоубийствах, состоящая из сотрудников Роскомнадзора и Mail.ru Group, ограничила доступ к более, чем 122 тысячам страниц во «ВКонтакте», «МойМир» и «Одноклассники» за два года.