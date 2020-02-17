Цифра дня: Сколько интернет-посылок не вписались в беспошлинный порог в России в 2019 году?

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) рассказал журналистам, сколько посылок из зарубежных интернет-магазинов не вписались в беспошлинный порог в России в 2019 году.

По его словам, количество таких посылок составило менее 0,1% от общего числа. В прошлом году «Почта России» ввезла всего 332 млн отправлений, а различные экспресс-перевозчики — ещё 8,3 млн.

В текущем году, по словам замглавы ФТС, пошлинами обложили 0,2% посылок. Средний платёж составил меньше двух тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза для россиян снизился до 200 евро и 31 килограмма за одну посылку. Это значит, что если отправление из интернет-магазина стоит дороже, то покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее двух евро за один килограмм перевеса.