Цифра дня: Сколько интернет-ссылок с 1998 года уже «мертвы»?

Исследователи изучили статьи в крупнейшей американской газете The New York Times и выяснили, что большая часть ссылок в них уже «мертвы», то есть никуда не ведут.

Проблема «мёртвых» ссылок, по информации исследователей, затрагивает более половины статей в каталоге NYT с 1996 года. Всего в исследовании изучили более 550 тысяч статей, которые содержали более 2,2 млн ссылок на внешние веб-сайты. 72% из этих ссылок вели на конкретные страницы, а не на главные сайтов.

В статьях за 2018 год «мёртвых» ссылок оказалось 6%, а вот в 1998 — 72%. Учёные выбрали для работы The New York Times отчасти потому, что газета известна своими методами архивирования, но это не означает, что проблема «мёртвых» ссылок касается только NYT. Скорее всего, это общая тенденция.