Цифра дня: Сколько исправной военной техники у России?

Министр обороны подвёл итоги 2019 года для российских Вооружённых сил (ВС). Год получился хорошим.

По словам Шойгу, ВС повысили свои боевые возможности на 14%. Доля нового и модернизированного вооружения составила 68,2%, а исправность техники достигла 95%.

Как заявил министр, все задачи, определённые Верховным главнокомандующим на 2019 год, выполнены. Готовность Вооружённых сил к выполнению задач по предназначению повысилась. Свидетельством тому являются итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок. Кроме того, в уходящем году было проведено более 18,5 тысяч учений и тренировок. Наиболее масштабным было стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» с участием семи иностранных государств, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.