Цифра дня: Сколько IT-специалистов отказываются от удалёнки?

Аналитики платформы для проведения онлайн-соревнований All Cups узнали, где предпочтительнее работать IT-специалистам — из дома или из офиса?

Был проведён опрос среди 1577 разработчиков из разных регионов России. Почти 40% IT-специалистов заявили, что отказываются от удалёнки ради более эффективной работы. При этом 15,5% опрошенных и вовсе не рассматривают удалённую работу. Каждый четвёртый специалист готов приезжать в офис раз в месяц, а 31% — 1-2 раза в неделю.

Каждый четвёртый IT-специалист уровня middle сказал, что перспективы быстрого карьерного роста важнее удалёнки. 31% программистов заявили, что хотели бы встречаться с коллегами, это сделало бы работу продуктивнее. В целом, постоянно находиться в офисе при этом необязательно.