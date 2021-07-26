Цифра дня: Сколько камер следили за школьниками на ЕГЭ в России?

Ростелеком рассказал, как проходило видеонаблюдение на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2021 года. В системе использовались нейросети.

По информации Ростелекома, видеонаблюдением было охвачено 99% аудиторий. Всего было получено 2 807 703 часа трансляций. Изображение передавали 109 859 камер наблюдения.

Сообщается, что второй год подряд за школьниками помогала следить технология анализа поведения с использованием нейросети. Она позволяла в режиме реального времени выявлять подозрительную активность на экзаменах. Всего нейросеть обнаружила более 14 000 нарушений.

В Ростелекоме надеются, что в будущем нейросеть позволит полностью отказаться от людей-наблюдателей на экзаменах. Ведь один наблюдатель способен следить максимум за четырьмя аудиториями одновременно, а вот возможности искусственного интеллекта намного шире — ограничены только аппаратными средствами.