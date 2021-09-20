Цифра дня: Сколько кибератак было совершено на систему онлайн-голосования?

Журналисты узнали, что специалисты департамента информационных технологий Москвы отразили более 950 кибератак на инфраструктуру онлайн-голосования.

Благодаря работе специалистов удалось сохранить стабильность системы.

Ранее Минцифры говорило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования. СМИ пишут, что атаки совершались с IP-адресов из США, Германии и Украины. Председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух заявил, что из-за атак сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования отображал информацию с большими задержками. В целом, атаки, как утверждается, не повлияли на ход голосования.

Сегодня КПРФ заявила, что не признаёт результаты электронного голосования. В партии призвали бороться с цифровыми новациями. Председатель же Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что дистанционное электронное голосование очень хорошо себя проявило, поэтому в будущем технологию расширят.