Цифра дня: Сколько килограммов использованных пакетов вернули россияне в супермаркеты за месяц?

Месяц назад онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил услугу по приёму у клиентов пластиковых мешков. Опция оказалась востребованной: люди успели сдать на переработку уже 60 килограммов пластиковых пакетов.

За первый месяц работы услуги ею воспользовались около 800 клиентов Perekrestok.ru. Все они сдали более 7500 пакетов.

Речь идёт о мешках, в которых онлайн-супермаркет доставляет товары на дом покупателям. Клиенты просто отдают пакеты сразу курьеру, а тот везёт их на производство. Позднее пластиковые мешки сдают на переработку.

Неудивительно, что покупатели вернули так много пакетов, ведь для каждого заказа необходимо в среднем девять мешков.

«Мы видим, что сегодня остро стоит проблема образования пластиковых отходов, поэтому со своей стороны стремимся предпринять меры, чтобы минимизировать количество пластика, который отправляется на свалку вместо переработки», — написано в пресс-релизе «Перекрёстка».