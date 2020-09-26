Цифра дня: Сколько клиентов Тинькофф задумались о смене банка из-за его продажи Яндексу?

На днях стало известно, что Яндекс и TCS Group — головная структура Тинькофф Банка — ведут переговоры о слиянии. По предварительному соглашению, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию TCS по $27,64. В связи с этой новостью исследовательская онлайн-платформа Oprosso опросила клиентов Тинькофф и узнала, сколько из них задумались о смене банка.

20% опрошенных клиентов ответили, что думают о переходе. 73% респондентов рассказали, что одобряют сделку с Яндексом. 14% клиентов и вовсе заявили, что хотят расширить сотрудничество с Тинькофф.

Те люди, которые всё-таки задумались о переходе, опасаются возможного ухудшения условий и тарифов по картам, снижения кешбэка, введения комиссий, падения уровня поддержки клиентов, нарушения работы и роста цен на оператора Тинькофф мобайл.