Цифра дня: Сколько кораблей ВМФ России несут службу в Мировом океане?

Вчера Минобороны рассказало, сколько кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России несут службу в Мировом океане на сегодняшний день.

Как пишет издание «Известия», ссылаясь на министерство, в Мировом океане насчитывается более 70 кораблей ВМФ. Это стало известно из поздравления главнокомандующего Военно-Морским Флотом, адмирала Николая Евменова. Он поздравил с Пасхой экипажи судов, которые во время праздника выполняют задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

Сообщается также, что в воскресенье для экипажей боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения устроили праздничный обед.

Ранее в этом месяце СМИ писали, что в апреле планируется заложить шесть новых боевых кораблей для ВМФ России. Среди них будут два универсальных десантных корабля, два фрегата проекта 22350 и две многоцелевые подлодки проекта 855М.