Цифра дня: Сколько лишних денег потратили россияне из-за бонусных программ банков?

Аналитическое агентство Frank RG провело исследование среди банковских карт с программами вознаграждений. Оказалось, что в 2018 году банки с помощью различных бонусных программ мотивировали россиян дополнительно потратить 2,3 трлн рублей по картам.

Аналитики изучили российские программы лояльности 38 банков. Выяснилось, что в 2018 году вознаграждения по таким программам составили 88 млрд рублей. Речь идёт о различных бонусах и кэшбэках. Именно они мотивируют держателей карт на дополнительные траты.

В прошлом году банки начали удваивать среднюю выгоду по reward-программам. Самую большую выгоду могут получить владельцы так называемых гибридных карт.

Самой выгодной дебетовой картой с кэшбэком в массовом сегменте аналитики признали банковскую карту МегаФона, а в премиальном сегменте — «Умную карту» Газпромбанка.