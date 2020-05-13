Цифра дня: Сколько ложных постов о коронавирусе нашёл Facebook за месяц?

Самая крупная в мире соцсеть поделилась статистикой по модерации контента за апрель. Стало известно, сколько ложных постов о коронавирусе нашёл Facebook за месяц.

Из отчёта компании следует, что за апрель 2020 года было обнаружено 50 млн сообщений с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции COVID-19. Это больше, чем в марте — тогда соцсеть нашла 40 млн ложных постов.

На сообщениях с недостоверными сведениями размещается специальная предупредительная отметка. По словам представителей Facebook, когда люди видели эти предупреждающие надписи, то в 95% случаев они не кликали на ссылку. Кроме того, соцсеть удалила сотни тысяч единиц дезинформации, которые могли привести к «неизбежному физическому ущербу».

Сегодня также стало известно, что поиском нежелательного контента в Facebook займётся нейросеть.