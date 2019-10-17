Цифра дня: Сколько людей арестовали за детскую порнографию в даркнете?

После того, как в даркнете обнаружили крупнейшую площадку по торговле детской порнографией, в 38 странах мира были арестованы 337 человек. Ресурс закрыли ещё в прошлом году.

На площадке Welcome to Video хранилось почти восемь терабайт детской порнографии. Найти там можно было видео с детьми разного возраста. При этом пользователей ресурса просили не загружать ролики с совершеннолетними. Как минимум 200 тысяч видео скачали более миллиона раз.

Аресты прошли в Великобритании, Ирландии, США, Южной Корее и других странах. Преступников обнаружили благодаря отслеживанию транзакций сайта с криптовалютой, которой оплачивали контент.

Владельцу площадки 23-летнему Чон Ву Сону из Южной Кореи предъявили девять обвинительных заключений. Он уже заключён под стражу.