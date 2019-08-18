Цифра дня: Сколько людей не защищают свои личные данные?

Антивирусная компания ESET узнала, что каждый четвёртый пользователей не задумывается о защите своих персональных данных. Считает, что скрывать нечего.

ESET провела опрос в августе, в нём участвовали более 1500 респондентов. Компания задавала им вопрос: «Что вы делаете для защиты своих данных?». Как оказалось, 17% респондентов удаляют историю поисковых запросов, 15% — заклеивают веб-камеру, 14% — не вводят данные от кредитных карт даже на официальных сайтах, а 11% — постоянно удаляют сообщения в переписке.

Ещё 13% признались, что используют при регистрации на сайтах «левые» e-mail, но не из соображений безопасности, а чтобы не получать спам. 7% сообщили, что хранят личные фото и видео в запароленных альбомах.

А вот большинство — 23% опрошенных заявили, что им нечего скрывать, и они ничего не предпринимают для защиты информации.