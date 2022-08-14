Цифра дня: Сколько людей перестают пользоваться услугами компании после всего одного неудачного опыта?

Платформа Invoca, занимающаяся анализом работы служб поддержки, сообщила, что подавляющее большинство потребителей перестают пользоваться услугами компании после одного неудачного опыта.

В опросе поучаствовали 500 американцев, недавно совершивших крупные покупки. 76% из них хватило одного негативного опыта, чтобы отказаться от дальнейшего взаимодействия с какой-либо компанией.

Среди других причин перестать пользоваться чьими-то услугами назвали: грубость менеджеров (59%), длительное время ожидания ответа на звонок (58%), большое количество переключений с одного сотрудника на другого (58%). Также на решение повлияла высокая цена.