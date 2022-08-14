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Цифра дня: Сколько людей перестают пользоваться услугами компании после всего одного неудачного опыта?

Цифра дня: Сколько людей перестают пользоваться услугами компании после всего одного неудачного опыта?
76%

потребителей перестают пользоваться услугами компании после одного неудачного опыта

Платформа Invoca, занимающаяся анализом работы служб поддержки, сообщила, что подавляющее большинство потребителей перестают пользоваться услугами компании после одного неудачного опыта.

В опросе поучаствовали 500 американцев, недавно совершивших крупные покупки. 76% из них хватило одного негативного опыта, чтобы отказаться от дальнейшего взаимодействия с какой-либо компанией.

Среди других причин перестать пользоваться чьими-то услугами назвали: грубость менеджеров (59%), длительное время ожидания ответа на звонок (58%), большое количество переключений с одного сотрудника на другого (58%). Также на решение повлияла высокая цена.

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