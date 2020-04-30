Цифра дня: Сколько людей пользуются WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger?

Сервисы Facebook переживают, кажется, отличные времена. На фоне пандемии увеличилось использование различных платформ компании. Недавно стало известно, сколько людей теперь пользуются WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger.

Сообщается, что в прошлом месяце более 3 млрд пользователей были подключены хотя бы к одному сервису Facebook — собственно соцсети, WhatsApp, Instagram и Messenger.

Отмечается, что 3 млрд пользователей — это примерно две трети от общего количества пользователей интернета по всему миру. Это рекордное число для компании. Например, в первом квартале 2020 года среднее ежемесячное количество пользователей вышеперечисленных сервисов составляло 2,6 млрд человек.

Facebook также поделилась финансовыми результатами начала года. Оказалось, что в первом квартале компания заработала $17,74 млрд. Это на $2,7 млрд больше, чем годом ранее.