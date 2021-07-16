Цифра дня: Сколько людей скучают по шуму в баре и «живым» концертам?

Компания Jabra, специализирующаяся на аудиооборудовании, провела опрос в разных странах и выяснила, по каким звукам люди скучают больше всего во время пандемии.

Вот так выглядит топ наиболее популярных ответов на вопрос: «по чему скучаете?»:

«живая» музыка концертов — 65%; смех и плеск воды в бассейне — 60%; звон посуды и другие звуки в ресторане — 58%; аплодисменты в театре — 56%; шум в баре — 53%

Также выяснилось, что в основном по концертам скучают итальянцы. Помимо этого опрос показал, что люди стали больше слушать музыку — об этом заявили 49% респондентов. Посетить шумные места после окончания пандемии захотели 24% опрошенных.