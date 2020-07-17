Цифра дня: Сколько людей сталкивались с проблемами из-за своих профилей в соцсетях?

«Лаборатория Касперского» провела глобальный опрос и выяснила, сколько людей в мире сталкивались с проблемами из-за своих профилей в соцсетях.

Опрос показал, что 18% пользователей по всему миру хотя бы раз испытывали проблемы с доступом к финансовым услугам из-за информации, которую они разместили в социальных сетях. Треть от пострадавших (32%) — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Каждый пятый опрошенный заявил, что и вовсе сталкивался с «социальным рейтингом». Так называют систему оценки человека по его поведению в интернете и в жизни. Система распространена в Китае, но пока не имеет единообразия.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что люди чаще всего сталкиваются с социальными рейтингами, когда пытаются получить финансовые услуги (57%), услуги страхования (40%), здравоохранения (40%), и когда делают покупки в интернете (48%).