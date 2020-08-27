Цифра дня: Сколько людей в России пользуются домашним интернетом?

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подвело итоги за второй квартал 2020 года и выяснило, сколько людей в России пользуются домашним интернетом.

Это число увеличилось по сравнению с первым кварталом 2020 года. Оно составило 33,9 млн. Речь идёт именно о сегменте B2C (Business to Consumer, или бизнес для потребителя).

При этом средняя выручка на одного пользователя (ARPU) понизилась на 7,5 рубля и составила 356 рублей. Аналитики связывают сокращение доходов с различными акциями и спецпредложениями, которые действовали в период пандемии. Кроме того, ведущие операторы предоставляли пользователям доступ в сеть при нулевом балансе.

Лидером по приросту числа абонентов во втором квартале года стал Ростелеком. На втором месте стоит МТС.