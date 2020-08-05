Цифра дня: Сколько Microsoft потратит на покупку TikTok, чтобы спасти его от блокировки в США?

Последнюю неделю вокруг китайского сервиса TikTok в США разворачивается драма: в прошлую субботу Дональд Трамп заявил, что может заблокировать приложение в стране. После этого появились слухи о том, что Microsoft может выкупить американское подразделение сервиса. В конце концов американской компании разрешили завершить сделку до 15 сентября. Теперь источники сообщили, сколько Microsoft потратит на покупку TikTok, чтобы спасти его от блокировки в США.

Сумму сделки назвали источники телеканала CNBC. По информации журналистов, Microsoft намерена в течение трёх недель завершить консультации о приобретении сервиса TikTok или его части. Сделка может оцениваться в $10-30 млрд.

Microsoft уже сообщила американским властям, что если купит TikTok, то в течение года перенесёт системы, обеспечивающие работу сервиса, на территорию США.