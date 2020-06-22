Цифра дня: Сколько млрд рублей потеряли российские операторы из-за коронавируса?

Агентство Content Review рассказало, сколько млрд рублей потеряли российские операторы из-за коронавируса в период с марта по май 2020 года. Причинами убытков стали закрытие розницы и снижение роуминга.

Аналитики подсчитали, что за указанные три месяца пандемия уже обошлась сотовым операторам в 30 млрд рублей. По итогам года выручка российских компаний может сократиться на 9-11%. Если перевести это в деньги, то получится 114–140 млрд рублей.

Этот прогноз выглядит менее оптимистично, чем прогноз Минкомсвязи. В Content Review считают, что выручка операторов продолжит снижаться на фоне падения покупательной способности, а ещё из-за внедрения удалённой идентификации абонентов при регистрации новых сим-карт. Эта мера сократит возможность продажи новым абонентам дополнительных сервисов в салонах. Роуминговая выручка тоже окажется низкой по итогам года, ведь даже после открытия границ россияне не будут так активно выезжать из страны.

Что касается уже имеющейся суммы убытков, то 40% из неё приходится на ограничения в работе розницы, 30% — на потери от роуминга, а остальное — на увеличение мощности сетей, перевод сотрудников на удалёнку, предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам и поддержку клиентов.