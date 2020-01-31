Цифра дня: Сколько мобильных вирусов нацелены на Android?

Антивирусная компания ESET составила отчёт по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 году. Специалисты рассказали, какая мобильная операционная система наиболее подвержена атакам и в каких странах обнаруживается больше всего вредоносных программ.

В пресс-релизе ESET указала, что Android — идеальная мишень для кибератак из-за роста числа пользователей и разнообразия экосистемы. При этом 90% устройств не обновляются до актуальной версии операционной системы. Совокупность всех факторов приводит к тому, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются именно на Android-девайсах.

В ESET рассказали, что в 2019 году больше всего вредоносов на Android было зафиксировано в России (15,2%), Иране (14,7%) и Украине (7,5%).

Также эксперты указали, что в Google Play Market всё чаще стали обнаруживаться трояны, замаскированные под безопасные приложения.

На iOS специалисты тоже находили уязвимости, и в целом число обнаруженных вредоносов для таких устройств в 2019 году выросло на 98% по сравнению с 2018.