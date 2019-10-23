Цифра дня: Сколько москвичей каждый день оплачивают проезд картой или смартфоном?

СМИ опубликовали свежую статистику Мосгортранса по оплате проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

Оказалось, что с момента повсеместного запуска услуги в начале сентября 2019 года пассажиры наземного транспорта в Москве (автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов) более 2,2 млн раз оплатили проезд бесконтактным методом. При этом примерно 60% таких пассажиров пользуются банковской картой, а вот остальные применяют смартфоны с NFC-чипом.

Как сообщают представители Мосгортранса, благодаря бесконтактной оплате проезда, совершать поездки стало удобнее. Стоимость в таком случае получается фиксированной и равна 42 рублям. Это на 13 рублей меньше, чем в случае покупки билета у водителя.

Услугу бесконтактного проезда запустили в мае прошлого года на более 40 маршрутах. С тех пор ею воспользовались свыше четырёх млн пассажиров.