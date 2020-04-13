Цифра дня: Сколько москвичей не смогли отправить правильное СМС для получения цифрового пропуска?

Недавно мэр Москвы объявил о введении системы цифровых пропусков в столице. Их необходимо получать, чтобы иметь возможность передвигаться по городу. Есть несколько методов оформления пропусков, в том числе через отправку сообщений на короткий номер. Сегодня в департаменте информационных технологий Москвы рассказали, сколько москвичей не смогли отправить правильное СМС для получения цифрового пропуска.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на чиновников, около 90% СМС, поступивших к настоящему моменту, содержат некорректный текст. В департаменте рассказали, что некоторые даже отправляют сообщения наподобие «дайте мне пропуск». При этом, чтобы получить пропуск, нужно отправить СМС с текстом по особому шаблону.

Итак сообщения отправляются на номер 7377. В СМС надо указать код цели, код документа, удостоверяющего личность, и определённые сведения. Для того, чтобы получить цифровой пропуск для работающих, например, необходимо прислать сообщение вида: