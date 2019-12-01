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Цифра дня: Сколько муляжей камер сейчас работает на российских дорогах?

811
муляжей камер на данный момент работает на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что планирует заменить все муляжи камер на дорогах Москвы в следующем году на настоящие. На данный момент таких «пустышек» насчитывается 811.

Об этом центр написал в Twitter. Согласно посту, в Москве насчитывается 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.

В прошлом году заместитель главы ЦОДД сообщал, что количество «пустышек» в столице составляет 15-20% от общего количества. Отличить их от настоящих камер по внешнему виду невозможно. Однако они производят излучение, из-за которого радары-детекторы на них реагируют.

Также известно, что рабочие камеры предпочитают устанавливать на таких участках дорог, где происходит больше ДТП. Впрочем это правило уже скоро станет неактуальным.