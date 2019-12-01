Цифра дня: Сколько муляжей камер сейчас работает на российских дорогах?

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что планирует заменить все муляжи камер на дорогах Москвы в следующем году на настоящие. На данный момент таких «пустышек» насчитывается 811.

Об этом центр написал в Twitter. Согласно посту, в Москве насчитывается 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.

В прошлом году заместитель главы ЦОДД сообщал, что количество «пустышек» в столице составляет 15-20% от общего количества. Отличить их от настоящих камер по внешнему виду невозможно. Однако они производят излучение, из-за которого радары-детекторы на них реагируют.

Также известно, что рабочие камеры предпочитают устанавливать на таких участках дорог, где происходит больше ДТП. Впрочем это правило уже скоро станет неактуальным.